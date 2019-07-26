أصالة تطلب الدعاء لـ"فجر السعيد"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: طلبت الفنانة السورية أصالة من متابعيها على "إنستغرام" الدعاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد خلال أزمتها الصحية الحادة مؤكدة أنها لا تحمل في قلبها "سوى الدعاء لرب العالمين". وكتبت: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي". وأضافت: "لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

وكانت "السعيد" قد تعرضت لأزمةٍ صحية حادة يوم أمس بُعيد خضوعها لعمليةٍ جراحية في مستشفى خاص، وأُصيبَت بنزيفٍ حاد أُدخِلَت على إثره إلى العناية المركزة.

Advertisements

الجدير ذكره أن الخلاف بين الفنانة السورية والإعلامية الكويتية ليس جديداً، لكنه تطور في الشهرين الماضيين بعدما طالبت أصالة بالجنسية المصرية. فهاجمتها فجر بسبب حصولها على الجنسية البحرينية. كما تفاقم الخلاف عقب المشادة التي دخلت فيها أصالة دعماً للفنانة بلقيس التي هاجمت "السعيد" بدورها بسبب سخريتها من جنسيتها ووالدها.

أحلام تتدخل

وكان ملفتاً أن التعليق الأول على تدوينة أصالة جاء من الفنانة الإماراتية أحلام التي شكرت أصالة على تجاوزها الخلافات مع صديقتها "فجر" وثمنت موقفها. فكتبت: "هذا نفس الكلام اللي دايم اقوله ل فجر عنك ان انتي مافي منك طيبه واصيله وهاذي سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي شكراً على كلامك الطيب والدعاء ل فجر دليل على طيب معدنك واصلك ومش غريبه عليك انتي معطائه مع الكل جزاك الله خير"