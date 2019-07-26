شكرا لقرائتكم خبر عن إبهار الصورة ومتعة التمثيل.. ردود فعل إيجابية بعد أول ليلة عرض لـ"الفيل الأزرق2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى عشاق السينما بفيلم الفيل الأزرق 2 بعد أول ليلة عرض فى دور العرض السينمائية أمس الخميس، وتصدر الفيلم تريند تويتر، وأكد المدونون جودة العمل وإبهار الصورة ومتعة أداء الممثلين.

احتفل نجوم "الفيل الأزرق 2" بالعرض الخاص للفيلم فى إحدى سينمات التجمع الخامس، بحضور أحمد بدوى مدير عام "سينرجى فيلمز"، وبعض الشخصيات العامة، حيث لاقى الفيلم إعجاب الجمهور الذى حضر العرض الخاص، وشارك فى حضور العرض كل من النجم كريم عبد العزيز وشيرين رضا وهند صبرى وتارا عماد، بالإضافة مؤلف العمل أحمد مراد، والمخرج المتميز مروان حامد، فضلا عن حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة.

وعبر نجوم الفيلم عن سعادتهم بردود الأفعال من الحضور عن الفيلم، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور فى السينمات، وتحقيق أعلى الإيرادات فى السينما المصرية.

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الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى سينمات دولة الإمارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر.