شكرا لقرائتكم خبر عن على البحر والرملة.. حلا شيحة على شواطئ الساحل الشمالى بصحبة عائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة حلا شيحة صوراً جديدة لها بصحبة طفلتها على ضفاف أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وظهرت شيحة، فى الصور التى نشرتها بصحبة طفلتها وهما يلعبان على رمال الشاطئ، وسرعان ما حظيت الصور على آلاف الإعجابات والتعليقات من قبل جمهورها.

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وشاركت حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.