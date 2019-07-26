بالصور| منة فضالي تظهر بإطلالة جديدة بصحبة دراجة هوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة منه فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت منة في الصور بجانب دراجة هوائية وضع فوقها الزهور، وانهالت عليها التعليقات من قِبل المتابعين. يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".

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