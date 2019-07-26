بعد رحيل فاروق الفيشاوي.. ريهام سعيد: أول مرة أحس إني خايفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت المذيعة والممثلة ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا لعدد من نجوم الفن الذين غادروا عالمنا، مجمعة في إطار واحد، وهم "نور الشريف، محمود عبدالعزيز، محمود الجندي، أحمد زكي، عزت أبوعوف".

وكتبت في تعليقها على الصورة "أول مرة أحس إني خايفة خايفة ما تفرجش على فيلم وأصفق بعد ما يخلص. خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ما أشوفه. خسارة أوي. خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبدالعزيز".

وأضافت "مع احترامي للفنانين الموجودين الناس دي مش هتتكرر. الله يرحمهم بجد زعلانة يا رب المخرجين والمنتجين يتنازلوا عن الشلل والأصحاب ويدوا فرصة لمواهب بجد عشان نعوض جزءًا صغيرًا من الخسارة".

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 25 يوليو، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان.

