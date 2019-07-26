لهذا السبب وصف محمد خان تجربة إخراجه للفوازير بـ"المريرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام 26 يوليو 2016، رحل عن عالمنا عاشق من عشاق السينما، وأحد أهم مخرجيها، تاركًا أفلامًا ستخلد ذكراه، أبرزها: "الحريف"، "أيام السادات"، "أحلام هند وكاميليا"، "زوجة رجل مهم"، المخرج الكبير محمد خان.

لم تنجح شاشة التليفزيون في جذب خان لها، فحساباتها لا تناسبه، لذلك اختار الابتعاد عنها طوال مشواره الفني، ولم يقترب منها سوى بعمل وحيد، عندما قدم فوازير "فرح فرح" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق والفنان مدحت صالح، والتي عُرضت في رمضان 2003، ولكنها التجربة التي وصفها في حوار سابق مع "الخليج 365" بالمريرة.

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وأكد خان أن التجربة كانت مريرة إنتاجيًا، موضحًا "أراد صانعوها وضعي أمام الأمر الواقع، ووقتها لم أكن أفهم اللعبة، فكنت أجد الأغاني تأتيني في نفس يوم التصوير، ثم يتم إيقاف التصوير لأربعة أيام ولا أعرف لذلك سبب، فهي تجربة لن أعيدها".

"فرح فرح" تأليف وليد يوسف، وشارك في بطولتها ماجدة الخطيب وأحمد حلاوة، ألحان المقدمة والنهاية للموسيقار حلمي بكر.

خان ولد في 26 أكتوبر عام 1942، وكانت تجربته السينمائية الأولى من خلال فيلم "ضربة شمس" بطولة وإنتاج الفنان نور الشريف، تعاون مع كبار نجوم السينما، من بينهم "أحمد زكي، عادل إمام، نور الشريف، نجلاء فتحي، فاروق الفيشاوي، مديحة كامل، محمود حميدة"، ورحل عن عمر يناهز 74 عامًا.