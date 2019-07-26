بعد مرورها بأزمة صحية.. هاني شاكر يوجه رسالة لـ"فجر السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على توجيه رسالة خاصة للإعلامية فجر السعيد، متمنيًا لها الشفاء العاجل، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر شاكر، صورة للإعلامية فجر السعيد، عبر حسابه على"انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "الإعلامية الكبيرة والصديقة العزيزة فجر السعيد كل الأمنيات والتمنيات القلبية بالشفاء العاجل، وعودتك السريعة لكل محبينك، اللهم تقبل مني دعائي ورجائي يا رب العالمين".

وكانت وسائل إعلام كويتية، أكدت تعرض "فجر" لنزيف داخلي أثناء إجرائها عملية جراحية، وتم إيداعها العناية المركزة.

