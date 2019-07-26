بالصور| حلا شيحة تقضي إجازة الصيف بصحبة أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة الصيف مع أسرتها وأبنائها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور"انستجرام". وظهرت حلا، خلال الصور وهي تستمتع بوقتها وسط أبنائها، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، خاضت دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل"زلزال" وشارك في بطولة العمل: محمد رمضان، ماجد المصري، هنادى مهنا، منى عبدالغني، أحمد صيام، محمود حجازي، حسام داغر، تامر ضيائي، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجي.

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