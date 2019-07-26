تراند اليوم : يسرق سيارة إعلامية شهيرة و"يفولها بنزين".. والأخيرة: شكرًا ياحرامي...

تعرضت سيارة الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إلى السرقة، حيث أعلنت ذلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت ياسمين، تدوينة على حسابها روت فيها ما حدث، فقالت: “ركبت العربية لقيت وضع الكرسي متغير، قلت تهيؤات.. بعدين لقيتها متفولة بعدما كان تانك البنزين فاضي.. شكرًا للحرامي الأمين العادل.. ابقى تعالى”.



وتفاعل أصدقاء ياسمين مع التدوينة، وبدأوا يسخرون في التعليقات، فقال أحدهم عن الحرامي : “محترم”، والأخر: “ممكن رقم الحرامي”..لترد الأخرى: “ممكن يأخد عربيتي لفه يغير لها زيت”.