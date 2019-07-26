تراند اليوم : بعد استئصاله ورم من المخ.. مرض جديد يصيب نجم "ستار أكاديمي"

فاجأ المطرب الشاب محمد قماح، نجم ستار أكاديمي، جمهوره بإعلانه عن إصابته بمرض جديد.

وقال قماح في تصريح صحفي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا كشفت إصابته بالتهاب في العصب الخامس، موضحًا أنه سيبدأ العلاج من أجل التخلص من الألم المصاحب لهذا المرض.

غير أنه طمأن جمهوره بالقول: "حالتي الصحية لا تستدعي القلق، فهي مستقرة".

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وكان قماح قد أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو وهو يخضع لفحوصات وأشعة، نتيجة لشعوره بألم شديد في الوجه.

وقال قماح في وقت سابق، إنه خضع لعميلة استئصال ورم من المخ، وتوجه إلى جمهوره : "أرجو من الجميع الدعاء لي بالشفاء حيث أنني سأقوم بإجراء عملية استئصال ورم حميد من المخ".

ومن بعدها أعلن أن هذا الورم حميد وليس خطرًا، وقد اطمأن عليه حينها عدد كبير من الفنانين.