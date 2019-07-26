إيشواريا راي تعود إلى إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 04:37 مساءً - عادت ملكة جمال العالم السابقة وممثلة بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan إلى نشاطها السابق على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام بعد انقطاع عنه استمر حوالي شهرين دون ممارسة أي نشاط يذكر.



عودة راي ظهرت من خلال مشاركتها صوراً لزوجها النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan كاسرة الصمت الذي كانت تعيش فيه، حيث تظهر الصور أبهيشيك، وهو يقوم بالهتاف وتشجيعه فريقه المفضل.



وكانت آخر مشاركة لايشواريا عبر حسابها في إنستقرام في 23 أيار/ مايو، حيث خصصت معايد والدتها فريندا راي لتقديم التهنئة بعيد ميلادها، معلقة بالقول: "عيد ميلاد سعيد أعز أم وحبيبتي، أحبك إلى الأبد".

صورة شاركتها راي مع جمهورها عبر انستقرام



وفي مايو الماضي، حضرت راي أيضًا مهرجان كان السينمائي باعتبارها سفيرة لإحدى علامات التجميل، وانضمت إليها ابنتها إراديا في المهرجان.



كما زارت إيشواريا وأبهيشيك وابنتهما الولايات المتحدة مؤخرًا، قابلت العائلة خلالها النجم ريتشي كابور Richi Kapoor وزوجته نيتو سينغ في نيويورك؛ حيث يتلقى الممثل المخضرم علاجًا للسرطان، كما كانت ابنة أخت أبهيشيك نافيا نافيلي ناندا في نيويورك حيث التقوا بها.



كما احتفل باتشان وراي بذكرى زواجهما الـ12 منذ أشهر قليلة؛ حيث سافرا سوياً إلى جزر المالديف لهذه المناسبة وقضاء أجمل الأوقات الرومانسية برفقة ابنتهما أراديا Aaardhya.

راي وزوجها باتشان

بدوره شارك باتشان محبيه صوراً على حسابه الخاص في إنستقرام، كما فعلت زوجته راي، ولفتت إحدى الصور التي نشرها باتشان لزوجته على صفحته الخاصة الجمهور معلقاً عليها بالقول: "حبيتي والقمر".



يشار إلى أن أبهيشيك وإيشوريا عقدا قرانهما في 20 نيسان/أبريل عام 2007، في حفل زفاف سري اقتصر على الأهل وبعض المقربين، ورزقا بابنتهما أراديا عام 2011.



ومن المتوقع أن تبدأ إيشواريا تصوير فيلمها الجديد التاريخي، مع ماني راتنام، وهو يتناول قصة تاميلية كلاسيكية تحمل الاسم نفسه، ويحكي قصة أحد الملوك خلال القرنين العاشر والحادي عشر، كما سيظهر أبهيشيك في الموسم الثاني من مسلسل الجريمة الرقمي " Breathe ".