الإعلامية المصرية “ريهام سعيد” تعلن موعد عودتها للشاشة .. ولكن بدون ودان وبنصف مناخير!

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر صفحتها على إنستجرام رسالة صادمة إلى جمهورها حول حالتها الصحية وشكل وجهها وكذلك موعد عودة برنامجها على قناة الحياة.

حيث أكدت الإعلامية المصرية أن الأحد المقبل سيشهد عودة برنامجها صبايا الخير على قناة الحياة ، وقالت ريهام سعيد ” مش مصدقة اني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس الف حمد وشكر صبايا الخير يوم الاحد القادم علي قناة الحياة”. وكانت الإعلامية المصرية قد اعلنت في وقت سابق مرضها ببكتيريا في الانف واجرت علي اثرها عملية جراحية ومنذ يومين اعلنت شفاءها بمعجزة وعودتها لحياتها الطبيعية.