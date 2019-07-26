شاهد: كيف علقت أصالة على مرض فجر السعيد؟

نشرت الفنانة السورية أصالة تغريدة دعت خلالها بالشفاء العاجل للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد علمها بمرضها. ونقلت أصالة، عبر حسابها على انستغرام، خبرا عن تعرض فجر السعيد لنزيف حاد مع توقف قلبها.

وعلقت أصالة على الخبر قائلة: “أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها “. وأضافت: “وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان”