شاهد.. أحلام تصلح ما أفسدته الجنسية البحرينية بين أصالة وفجر السعيد

توجهت المطربة أصالة نصري، بالدعاء للإعلامية فجر السعيد في أزمة مرضها الأخيرة، ما ترك صدى جيدًا لدى صديقتيها المطربة أحلام والإعلامية الكويتية مي العيدان، الذين تقدموا بالشكر لها علي حسن أخلاقها.





ويبدو أن ذلك التصرف ربما يكون بادرة صلح بين الثنائي، وإنهاء خلافات كانت اشتعلت مؤخرًا بسبب مطالبة أصالة بالحصول على الجنسية

المصرية، والذي اعتبرته السعيد بمثابة تخلي منها عن الجنسية البحرينية التي تحملها.وردت مي العيدان على ما كتبته أصالة من تمنيات وأدعية بالشفاء لفجر، وقالت:"فيك الخير طلعتي أحسن من غيرك من طيب معدنك".وردت أحلام مؤيدة مي العيدان، فكتبت:"هذا نفس الكلام اللي دايم اقوله لفجر عنك إن أنتي ما في منك طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك ومش غريبة عليك أنتي معطاءه مع الكل جزاك الله خيرًا".

يذكر أن الإعلامية فجر السعيد تعرضت إلي نزيف داخلي وتوقف بالقلب، إلا أن حالتها مؤخرًا شهدت استقرارًا وتحسنًا ملحوظًا، وتخضع الآن للعلاج اللازم بأحد المستشفيات تحت إشراف فريق طبي.