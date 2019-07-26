الليلة.. ياني يحيي حفلًا موسيقيًا ضخمًا في الساحل الشمالي

يستعد النجم العالمي ياني، لإحياء حفل موسيقي جديد في مصر، وذلك مساء اليوم، الجمعة، في الساحل الشمالي ضمن جولة ياني العالمية في عام 2019.

ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه والذهبية وسعرها 2000 جنيه والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه

والـ vip وسعرها 3500 جنيه.

يذكر أن النجم ياني كان قام بزيارة مصر من قبل وأحيا بها بعض الحفلات التي حققت نجاحًا ضخمًا وحرص على حضورها مجموعة كبيرة من جمهوره ومحبيه.