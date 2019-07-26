شاهد.. تعليق ريهام سعيد عن نجوم رحلوا مؤخرًا

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن حزنها برحيل أغلب نجوم الفن القدامي، وذلك عقب وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، مؤكدة علي أنهم لن يعوضوا وأن فقدانهم خسارة كبيرة، ووجهت رسالة إلي صناع الفن عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ودعتهم إلي تبني المواهب الجديدة وإعطائهم الفرصة، لتعويض جزء صغير من الخسارة.

نشرت ريهام عبر حسابها صورة جمعت فيها الفنان

أحمد زكي، نور الشريف، عزت أبو عوف، محمود الجندي، محمود عبدالعزيز، وعلقت قائلة:"أول مرة أحس إني خايفة.. خايفة ماتفرجش علي فيلم و أسقف بعد ما يخلص.. خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ما أشوفه.. خسارة أوي".وتابعت:"خسارة نور الشريف.. فاروق الفيشاوي.. محمود الجندي.. أحمد زكي.. محمود عبدالعزيز.. مع احترامي للفنانين الموجودين الناس دي مش هاتتكرر.. الله يرحمهم بجد.. يا رب المخرجين و المنتجين يتنازلوا عن الشلل و الأصحاب و يدوا فرصة لمواهب بجد عشان نعوض جزء صغير من الخسارة".

يذكر أن آخر نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا هو الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفى فجر أمس الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وأعلن عن إصابته به أثناء تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضية.