بالصور.. نجوى زهران تضع اللمسات الأخيرة على عرض أزياء الساحل الشمالي

تضع مصممة الأزياء، نجوى زهران، اللمسات الأخيرة على عرض الأزياء الجديد الخاص بها.

تخوض زهران في سباق مع الزمن الإعداد لواحد من أكثر عروض الأزياء تميزًا، فى seacode فى الساحل الشمالى يوم 2 أغسطس المقبل، سيبدأ العرض فى تمام الساعة الثانية عشرة

ظهرًا وستقوم بتقديمه الإعلامية رزان مغربى.

العرض سيكون مليئًا بالمفاجآت الباهرة، وستقوم بعرض 130 قطعة صيفية، تتنوع بين المايوه والكاش مايوه، وملابس البحر المميزة والغريبة، وتعتمد على الألوان القوية والصريحة التى تتناسب مع

طبيعة فصل الصيف والبحر، كما أن زهران ستعلن خلال العرض عن مفاجأة كبيرة.

من المقرر أن يحضر العرض عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وسيقوم بالافتتاحية العازف الشهير مارسيليو، كما سيتضمن العرض بعض الفقرات الترفيهية والمشوقة، وستقوم بعرض القطع عارضات من روسيا، أيضًا ستقوم قنوات عدة ومواقع تهتم بالموضة بتغطية الحدث، منها قناة fashion tv.

Advertisements