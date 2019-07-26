شاهد.. فجر السعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشف الحساب الرسمي للإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر موقع "إنستجرام"، عن آخر تطورات حالتها الصحية لطمأنة جمهورها، وذلك بعد تردد أنباء مؤخرًا حول تعرضها إلي نزيف داخلي وتوقف بالقلب.

وكُتب عبر حسابها:"تم تداول في الآونة الأخيرة أخبارًا غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجرالسعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في

المستشفى و من كبار المسئولين.. فجر السعيد".جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن حرصوا علي الدعاء لها في أزمتها الصحية الحالية وطالبوا جمهورهم بالدعاء لها، وعلى رأسهم صديقتها المطربة أحلام، أصالة نصري، عبير صبري، والفنان هاني شاكر.