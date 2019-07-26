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أحلام تدعو لصديقتها فجر السعيد بالشفاء

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ساندت المطربة أحلام صديقتها الإعلامية فجر السعيد في أزمة مرضها التي تمر بها حاليًا، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت أحلام صورة جمعتها بفجر، وعلقت عليها قائلة:

"يارب انها تحت رحمتك ورعايتك عيونك ترعاها وتحفظها يارب اشفيها مما فيها لا شفاء إلا شفائك شفاءً لا يغادر سقما ادعوا لها بحق هذه الايام الفضيله ان ربي يشافيها وتقوم بالسلامه.. ادعوا لها.. واذا مرضت فهو يشفين ويشفِ صدور قومٍ مؤمنين اللهم فكن لها ولياً ونصيرا يارب".

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء حول تعرض الإعلامية فجر السعيد لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وبعد إعادة إنعاشها، تم نقلها إلى العناية المركزة، أملًا في استقرار وضعها الصحي.
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