أحلام تدعو لصديقتها فجر السعيد بالشفاء

ساندت المطربة أحلام صديقتها الإعلامية فجر السعيد في أزمة مرضها التي تمر بها حاليًا، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت أحلام صورة جمعتها بفجر، وعلقت عليها قائلة:
جدير بالذكر أنه ترددت أنباء حول تعرض الإعلامية فجر السعيد لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وبعد إعادة إنعاشها، تم نقلها إلى العناية المركزة، أملًا في استقرار وضعها الصحي.
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