شاهد.. نهال عنبر تنعى رحيل عظماء الفن

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة مجمعة لعدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وافتقدناهم، وعلى رأسهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ووصفتهم بـ"عظماء الفن"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر في الصورة عدد من الفنانين، هم، فاروق الفيشاوي، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، أحمد زكي، عزت أبو عوف، ومحمود الجندي، وحرصت نهال على الدعاء لهم فقالت: "عظماء الفن ربنا يرحمهم جميعًا
يذكر أن أحدث نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا هو الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفى فجر أمس الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وأعلن عن إصابته به أثناء تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضية.
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