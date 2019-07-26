شاهد.. رغم الخلافات.. أصالة تطالب جمهورها بالدعاء لـ"فجر السعيد"

دعمت المطربة السورية أصالة، الإعلامية فجر السعيد في أزمة مرضها الحالية، على رغم الخلافات القائمة بينهما، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت أصالة صورة لفجر مدونًا عليها تفاصيل حالتها الصحية بشكل

كامل، وعلقت عليها قائلة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي.. لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين، أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق، ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان، ومهما كان".جدير بالذكر أنه ترددت أنباء حول تعرض الإعلامية فجر السعيد لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وبعد إعادة إنعاشها، تم نقلها إلى العناية المركزة، أملًا في استقرار وضعها الصحي.