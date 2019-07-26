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صحيفة إسبانية تضع الشناوي في طريق ريال مدريد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت صحيفة إسبانية الضوء على بعض اللاعبين المتألقين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز هذا الصيف.

وأعدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية تقريرا تضمن لاعبين أفادت بأنهم مرشحون للعب في نادي مستقبلا، حيث وضعت على رأسهم محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بالإضافة إلى الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي وأحد أفضل لاعبي "الخضر" في مشوار التتويج بأمم أفريقيا، والنيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال، والسنغالي لامين جاساما، وكذلك الأوغندي الشاب فاروق ميا صاحب الـ 21 عاما.

وأفادت الصحيفة بأن النادي الملكي وضع الحارس الدولي المصري ضمن قائمة اللاعبين، الذين سيراقبهم خلال الفترة المقبلة، بعد تميزه مع "الفراعنة" في البطولة.

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وأكدت الصحيفة أن الشناوي كان الحارس الأفضل في البطولة، على الرغم من إقصاء منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا، التي هزت شباكه بالهدف الوحيد الذي مُني به مرماه.

وأكالت الصحيفة المديح في تقريرها على حارس الأهلي المصري، بسبب تألقه وبراعته في منع مرماه من استقبال أي هدف على مدار مباريات منتخب بلاده في دور المجموعات، وهو ما لفت أنظار مسؤولي الريال له.

يذكر أن الشناوي يعد من أبرز الحراس المصريين في السنوات الأخيرة، حتى أنه قاد الأهلي للتتويج بلقب في آخر موسمين.

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