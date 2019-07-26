فساتين زفاف تحاكي المرأة وأناقتها

اقيم في العاصمة الفرنسية باريس احد اضخم الأحداث في عالم الموضة الراقية تحت عنوان PARIS FASHION WEEK LUXURY 2019 حيث قدّم مجموعة من مصممي الأزياء افخر التصاميم المميزة لترضي أصحاب الذوق الرفيع وقدّمت المصممة الرائعة نهى المطيري مجموعة ازياء فاخرة خطفت الأنظار برقي القماش وابداع التصاميم التي تناسب صاحبات الذوق المتفرّد. فكانت المجموعة عبارة عن سمفونية ساحرة لتناغم بين المرأة واناقتها عالية المستوى.

المصممة نهى المطيري صبّت كل ابداعها لترضي المرأة فحوّلتها الى أميرة جميلة تنثر الجمال بكل خطوة على ممشى العرض.

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المطيري التي استهواها تصميم الأزياء لتبدع فيه، وبدأت موهبتها منذ الصغر، إذ لاحظت والدتها حبها لتصميم الأزياء، فكانت تقوم بالكثير من التعديلات والإضافات على الملابس التي تملكها لتميزها ببصمتها الخاصة، وفي عام 2007 بدأت فعليا في تصميم الملابس الخاصة بها، ليبدأ بعد ذلك تقبل الناس وسؤالهم الدائم عن أزيائها. حيث وجدت نفسها في تصاميم فساتين العرائس وتميزت فيه وافتتحت بوتيك nh designer، كما وقعت عقدا حصريا مع أكبر المصانع العالميه لتنفيذ تصاميمها. حيث تتميز بالجودة والاتقان.

وكانت دار روشمود قد نظمت الدورة الجديدة لصيف 2019 لهذا الحدث الكبير تحت PARIS FASHION WEEK LUXURY 2019 في 30 حزيران/يونيو حيث عرض ايضاً مصمم الأزياء المغربي العالمي روش بخشوش صاحب دار روشمود للملابس الفاخرة مجموعته الجديدة والمتميزة.

وقد كشفت دار روشمود ان المجموعات كانت على مستوى عالي جداً من الفخامة تلائم الذوق الرفيع وحرص فيها على الاختلاف بين التصاميم الراقية. وهذا الحدث حضره عدد مختار من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الشهيرة والوجوه الاجتماعية للمجتمع المخملي. وقد اختار المصمم رشدي مفهوماً يجمع بين الماضي والحاضر.