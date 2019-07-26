كم يكلف المنشور الدعائي على حساب محمد صلاح؟

مقالات مختارة: حل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بالمركز 26، في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا على تطبيق إنستغرام.

ويملك “صلاح” أكثر من 30.4 مليون متابع على موقع إنستغرام، مما يعني أن المنشور الدعائي الواحد على حساب اللاعب سيدخل له 165 ألف دولار.

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وبحسب “سكاي نيوز ارابيا” فقد نشر موقع “Hopper HQ” قائمة “أغنياء الإنستغرام” السنوية، والتي ترصد أغنى الحسابات على التطبيق الشهير، مستندة على عدد المتابعين، حسبما ذكر موقع صحيفة “آس”.

وحلّ لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو في المركز الأول بين الرياضيين، حيث يكلف المنشور على حسابه مبلغ 975 ألف دولار.

وحلّ اللاعب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان، ثانيًا في قائمة الرياضيين، إذ يتقاضى نحو 722 ألف دولار عن كل صورة دعائية على حسابه.

ثم حلّ نجم برشلونة ليونيل ميسي، في المرتبة الثالثة حيث يتقاضى نحو 648 ألف دولار مقابل كل صورة على إنستغرام.