بالصوت- جورج مانوكيان أطلق أغنيته الجديدة

Jul 26, 2019
اطلق الفنان جورج مانوكيان اغنية جديدة بعنوان “إيام الورد” كلمات جنيفر صليبا، لحن روسي معروف.
جورج مانوكيان درس الموسيقى بين لبنان وفرنسا وهو حاليا استاذ في الموسيقى.
بعد عودته من فرنسا في عام ٢٠١٠ وانهاء دروسه الموسيقية والجامعية اطلق مجموعة ترانيم دينية، واغنية ” يلا تنرقص” من ألحان استاذ إحسان المنذر وجورج مانوكيان.
ومن المتوقع ان يشارك “مانوكيان” في عدد من الحفلات خلال هذا الصيف بين لبنان ومصر.
نذكر ان “مانوكيان” نال هذه السنة ديبلوم في الغناء الاوبرالي من المعهد الموسيقي لجمعية هاماسكانين التابع لكونسرفتوار الوطني في أرمينيا.
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