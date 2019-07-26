ريهام سعيد تُبشِّر متابعيها بعودتها إلى الشاشة

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""الخليج 365"" من بيروت: بشّرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد متابعيها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بإطلالتها التلفزيونية الأولى المرتقبة بعد عمليتها الجراحية التي أُجريت في أنفها بسبب الالتهاب الفيروسي الخطير ما استدعى ترميمه باستخدام غضروفين من أذنيها.

وكتبت في تعليقها على صورة تجمعها بابنها: "مش مصدقة اني راجعة شغلي. صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر. صبايا الاحد القادم على قناة الحياة. وحشتوني". ولقد تفاعل الجمهور مع الخبر متمنيا لها السلامة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.