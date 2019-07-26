فيلم Spider-Man Far From Home يتخطى المليار الأول فى سباق شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والخيال العلمى Spider-Man Far From Home فى تحقيق مليار دولار فى سباق شباك التذاكر العالمى، بعد طرحه فى 4 يوليو الجارى بدور العرض السينمائى. فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

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