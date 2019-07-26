شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فرقة جدل الأردنية تفتتح مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مهرجان الصيف الدولى الـ17، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ويستمر حتى 31 أغسطس، ويُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية التى تهتم بتقديم عروض فنية مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق، ويصل حجم جمهور المهرجان إلى ما يقرب من 40 ألف متفرج سنويًا.

وتفتح فعاليات المهرجان فرقة جدل الأردنية بحفل بمكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف فى تمام الساعة 8.30 مساءً، وتعتبر الفرقة من أولى فرق الروك العربى فى المنطقة، إذ بدأت طريقها بإعادة توزيع أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وذلك بأسلوب الروك.

يشارك فى المهرجان العديد من الفنانين المصريين المتميزين، ومنهم الفنان على الحجار والموسيقار عمر خيرت والفنان مدحت صالح والفنان خالد سليم، بجانب بعض الفنانين الشباب مثل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والفنان محمد محسن ونوران أبو طالب ونسمة محجوب والفنان السورى طارق السويدان وبشير. بالإضافة للعرض المسرحى "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين والحفلات الشعرية لكل من عمرو حسن وعمرو قطامش وعرض ستاند آب كوميدى من تقديم محمد حلمى.

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وأعلنت مكتبة الإسكندرية برنامج الحفلات وجاء كالتالى: