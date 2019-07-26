شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى مفاجأة "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ صناع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد جمهور الفيلم بظهور النجم خالد الصاوى فى الأحداث، حيث ظهر فى مشهد واحد داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وتضمن المشهد انهيار الصاوى "شريف"، وأن الروح التى كانت بداخله لم تحترق مثلما تبين للجمهور فى الجزء الأول، وأنه مازال يطارده وطلب منه عدم النوم حتى لا تتعرض له الروح الشريرة وتقطن بداخله.





طرح الفيلم بالسينمات أمس الخميس فى جميع دور العرض بالسينمات، وسجل الفيلم فى أول ليلة عرض 3 ملايين و800 ألف جنيه، ويعد هذا الرقم أعلى إيراد يومى خارج موسم الأعياد وأشاد به الجمهور والنقاد.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".