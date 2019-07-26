شاهدوا صورة لجثمان صابرين بورشيد تهز المواقع… من خرق حرمة الميت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 02:48 مساءً - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لجثمان الإعلامية والفنانة البحرينية الراحلة صابرين بو رشيد.

وأشارت إلى أنها تتفرد بذلك قبل أن يتناقل الصورة عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وحققت الصورة أكثر من 151 ألف تفاعل. وتعليقاً عليها كتبت العيدان: “حصرياً صورة جثة المرحومة بإذن الله المذيعة والفنانة صابرين بورشيد. اللهم اجعل قبرها روضاً من رياض الجنة”.

وتعرضت الإعلامية على إثر ذلك لبعض الانتقادات، إذ أشار بعض المتابعين إلى أنه لم يكن من اللائق قيامها بنشر الصورة احتراماً لحرمة الميت.

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ويشار إلى أن والد بورشيد أعلن وفاتها من خلال حسابه على “إنستغرام” في وقت سابق. وسارع عدد كبير جداً من المشاهير والفنانين إلى نعيها معربين عن أسفهم لرحيلها في سن مبكرة.