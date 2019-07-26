بسبب أحمد الفيشاوى.. أحمد عز يهاجم أحد متابعيه

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 02:48 مساءً - هاجم الفنان أحمد عز أحد متابعىه بعد نشر صورة للفنان أحمد الفيشاوى وهو يبكى فى جنازة والده.

وكتب أحمد عز قائلا: الناس اللى بتتريق ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء كفاية بقى.

وكان فاروق الفيشاوى تُوفي، فجر اليوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 67 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة على روحه ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.