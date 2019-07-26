أول تعليق من محامي “مريم حسين” بعد الحكم عليها بالسجن والإبعاد عن الإمارات بتهمة هتك العرض مع مغني راب

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 02:48 مساءً - أكد خليفة المفتول، محامي الفنانة المغربية مريم حسين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن حكم إبعادها عن الإمارات “ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

وأضاف : محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين (ص ج) وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم مريم حسين والحكم الصادر بحقها، بشكل واسع على شبكات التواصل وباتت “ترند”. الجدير بالذكر أكدت محامية الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما ببراءة موكلها، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.