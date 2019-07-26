بعد الازمة الاخيرة، أمل عرفة في رسالة الى ماغي بوغصن

خضعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن صباح يوم الاثنين، 22 تموز الجاري، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من الدماغ.

ماغي تلقت العديد من الامنيات بالشفاء العاجل من قبل وجوه معروفة في الوسطين الفني والاعلامي، بالإضافة الى دعاء مستمر من جمهورها بالعودة اليهم بأسرع وقت.

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ومع الأزمة الصعبة التي تمر بها ماغي، خرجت الفنانة السورية أمل عرفة لتتمنى الشفاء العاجل لنجمة “كراميل” وكتبت على حسابها على انستغرام: “الحمد لله على سلامتك يا ماغي وتعودي الى عائلتك وفنك وجمهورك بكل خير“. وأرفقت العبارة بعلامة قلب

ومن المعروف أن العلاقة بين الفنانتين مرّت في الآونة الأخيرة ببعض المطبات خاصة بعدما هاجمت “عرفة” زميلتها الفنانة السورية شكران مرتجى بعد أن قررت الأخيرة عدم الإجابة على سؤال “من الأهم كممثلة وحضور على الشاشة امل عرفة أو ماغي بوغصن؟” حيث رفضت “مرتجى” ان تختار بين امل وماغي لأن علاقة صداقة تجمعها بهما لذا قررت ان تأكل الطبق الذي لا تحبه من أجل ان تتجنب الاجابة.

حينها كان لماغي رأي في الموضوع حيث ردّت عبر موقعنا وقالت “لن أقول لها شيئاً لأن لو أردت أن أجاوب كنت ردّيت في حينها ولكن فاجأني الذي حصل وهذا الموضوع لا يسيء لي أو لـ شكران مرتجى ولكن يسيء لـ امل عرفة”.