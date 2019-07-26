شكرا لقرائتكم خبر عن "معرفة قديمة" ألبوم هيثم شاكر الجديد.. وطرحه فى الأسواق الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان هيثم شاكر عن اسم ألبومه الجديد الذى انتهى من وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث اختار له اسم "معرفة قديمة" وقرر طرحه فى الأسواق خلال شهر أغسطس المقبل ليعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب 4 سنوات منذ آخر ألبوماته "أحلى قرار" الذى طرحه عام 2019.

وشهدت الأيام الماضية بدء هيثم شاكر فى عمليات الدعاية الخاصة بالألبوم بعدما طرح برومو كليب أغنية "ما توصنيش"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره فى مدينة أثينا باليونان، كما طرح سابقاً برومو أغنية "ياما ياما" من الألبوم وهى كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادى، توزيع أحمد إبراهيم.

Advertisements

ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هم "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، إضافة إلى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.