شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين بمكتبة الإسكندرية 5 و 6 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بمكتبة الإسكندرية يومى الاثنين 5 و الثلاثاء 6 أغسطس المقبل على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن الموسيقار العالمى عمر خيرت أحيا مؤخرا ليلة استثنائية فى دار الأوبرا بعد غياب شهرين، بسبب انشغاله بتأليف موسيقى فيلم "الممر" ، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة وحرص على مخاطبه جماهيره الذين تفاعلوا معه موجها لهم التحية أكثر من مرة بين معزوفة وأخرى.

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وجسد خيرت ألوانا من المشاعر الإنسانية بأنامله ونغماته بحضور 1200مستمع _ سعة المسرح _ ليرفع الحفل شعار كامل العدد على مدار يومين متتالين طالبه فيهما محبوه بإعادة برنامج الحفل أكثر من مرة .

وكان خيرت متشوقا للقاء الجمهور، وبدا فى أجمل حالاته بحضوره وإحساسه، كذلك كان الجمهور متشوقا للقائه ويغنى مع معزوفاته بلا توقف حتى نهاية السهرتين التى رفعتا شعار كامل العدد.