شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر تستعد لمسرحية كوميدية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة جينيفر جارنر لبطولة مسرحية كوميدية وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل الذى أكد على أن النجمة التى قامت ببطولة العديد من الأعمال السينمائية وتوجت هذا العام بلقب أجمل امرأة فى العالم من مجلة بيبول الشهيرة تسعى للقيام ببطولة مسرحية من طراز رفيع.
تلك المسرحية الذى تطرق إليها التقرير تنتمي إلى الموسيقى والكوميديا ويطلق عليها اسم Fantasy Camp، وهي المسرحية التي تدور حول معلمة في المرحلة المتوسطة تسعى لتحقيق أحلامها في برودواي أثناء حضورها في معسكر للفنون المسرحية للبالغين.
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