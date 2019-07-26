تعرف على إيراد "الفيل الأزرق 2" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس 25 يوليو، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ 3 ملايين و800 ألف و345 جنيهًا.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.