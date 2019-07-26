بالفيديو والصور| نيللي وصابرين في عقد قران حفيد أشهر مخرج لفوازير رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المذيعة لمياء فهمي عبدالحميد، متابعي حسابها على موقع "فيسبوك"، بعدة فيديوهات من عقد قران "فهمي" نجل شقيقها المخرج وائل فهمي عبدالحميد، والذي عُقد أمس الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور عقد القران نجمة الفوازير الفنانة الكبيرة نيللي والتي تعاونت لسنوات مع جد العريس المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، أشهر من أخرج الفوازير في مصر والعالم العربي، كما شهد الحفل حضور الفنانة صابرين والمخرج عمر زهران.

ونشرت لمياء صورة تجمعها بالفنانة نيللي، وثانية تجمعهما بالفنانة صابرين، معلقة "حبيبتي نيللي وصابرين نورتوني يا عشرة العمر بحبكم".