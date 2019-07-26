خاص| أحمد كرارة: حدوتة "بلا دليل" مشوقة وأجسد خلالها ضابط شرطة لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أحمد كرارة، أنه يواصل تصوير دوره في مسلسل"بلا دليل" في أحد الديكورات بمنطقة المريوطية.

وقال كرارة، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه يقدم في المسلسل شخصية ضابط شرطة يُدعى المقدم رامز الكردي، وذلك خلال أحداث العمل التي تدور في 45 حلقة وينتمي لنوعية أعمال الإثارة.

وأشار أنه يقدم شخصية ضابط الشرطة لأول مرة فى الدراما التليفزيونية.

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وعن تواجده فى عمل يحمل 45 حلقة أوضح أن القصة والحدوتة الدرامية التي يشتمل عليها المسلسل تتحمل الـ45 حلقة، لوجود أحداث عديدة في الحلقات، وبعيدة تمامًا عن أى مط، وكل حلقة فيه ستكون مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة للمشاهد.

وكشف كرارة أن شخصية رامز الكردي ستدخله فى 23 ديكورًا بالمسلسل، مشيرًا إلي أن تحضيرات الشخصية تطلبت منه عدة جلسات مع أصدقائه ضباط الشرطة من أجل رسم الشخصية لتكون أقرب للواقعية فى تجسيدها، كما أن "رامز" إنسان طبيعي يتميز بشخصيته الذكية ولا يتبع العنف فى أداء مهمته الوطنية كضابط شرطة.

وعن مؤلف العمل إنجى علاء، قال: "لما قريت الدور والسيناريو قولتلها: إنتِ ليه مش بتكتبي من زمان، والحقيقة إن "بلا دليل" من أحلى المسلسلات اللي قريتها في حياتي".

"بلا دليل" بطولة: خالد سليم، درة، حازم سمير، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي، ومنتج فني فتحي إسماعيل.