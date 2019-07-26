مجدي الهواري يفتقد رسائل فاروق الفيشاوي الصباحية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المخرج مجدي الهواري، في اليوم الأول على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي على تذكره، ونشر عبر "إنستجرام" عدة صور تجمعهما من عرض "الملك لير" إنتاج شركة كايرو شو، والذي يشرف عليه فنيًا الهواري.

وكتب في تعليقه "صباح الخير من روقة في رسالة كانت بترسم على وشي ابتسامة جميلة، قمت النهاردة لقيت الصبح مش زي أي صبح!! صبح مفيهوش فاروق الفيشاوي، مفيش حد هيبعتلي رسالة تاني من تليفونه الخاص ويقولي فين رسالتك الجميلة يا مخرج ويا منتج (بطريقته الجميلة)، وفين الأخبار اللي بتسلك اليوم وتملأه طاقة ايجابية؛ لما كنت ببعتله أخبار نجاح المسرحية والتعليقات وردود أفعال الناس على دوره جلوستر في كينج لير او شهاب في الشارع اللي ورانا".

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وتابع "مفيش كده خلاص!! مفيش كلام تاني!! مفيش فاروق الفيشاوي تاني".

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.