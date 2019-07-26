هيثم شاكر يعلن اسم ألبومه الجديد وموعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أعلن المطرب هيثم شاكر، طرح ألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" بشكل نهائي، في أغسطس المُقبل . ونشر هيثم، بوستر ألبومه عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا: "ألبوم معرفة قديمة أغسطس 2019، صيف". جدير بالذكر أن الألبوم تعرض لعدة تأجيلات لأسباب مختلفة. يُذكر أن هيثم شاكر، بدأ مشواره الفني بأغنية "أحلف بالله" والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، قدم بعدها عدة ألبومات ناجحة بداية من ألبوم "خليك جنبي" 2004 ثم الألبوم الثاني "جديد عليا" 2008، وأخر ألبوماته كان "أحلى قرار" 2014، وخلال هذه الفترة قدم هيثم عددًا من الأغاني المنفردة التي حققت انتشارًا ونجاحًا واسع النطاق، ومنها "أصلي قديم" 2011 وأوبريت "أمي" والأغنية الوطنية "ارمي حمولك عليا".



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