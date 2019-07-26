تراند اليوم : "ريهام سعيد" تعود للشاشة.. "من غير ودان وبنص مناخير"

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن موعد عودة برنامج "صبايا الخير" بعد توقف استمر أكثر من شهر.

قالت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد إنها ستعاود الظهور على الشاشة يوم الأحد المقبل بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت ريهام عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني".

وكانت "ريهام" أصيبت ببكتريا في الوجه أدت سقوط أنفها وإعادة بناء أنف جديد من جلد أذنها، خوفًا من وصول المرض للمخ، لصعوبة السيطرة عليها، وفق قولها.

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وكشف "ريهام" مؤخرًا عن سبب مرضها، من خلال فيديو ظهرت فيه تتجول في الشوارع احتفالاً بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا".

وعلقت وقتها على الفيديو قائلة إنها في هذا الوقت كان الطبيب منعها من الحركة، لكنها لم تنفذ أوامره مما تسبب في أزمتها المرضية التي تعاني منها الآن.

وتابعت: "صحيح ساعتها كان الدكتور مانعني من الحركه ونزلت ومسمعتش الكلام واتسبب في الي أنا فيه بس هافضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطوله نفتخر بيها أمام العالم. تحيا مصر".