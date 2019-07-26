تراند اليوم : أحدث تطورات الحالة الصحية لـ "فجر السعيد".. و"أصالة" تدعو لها...

نفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ما أشيع عن تدهور الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد، في ضوء ما تردد عن توقف قلبها عن العمل.

ونشرت العيدان عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، صورة للسعيد لتوضح حقيقة الحالة الصحية لها، بعد انتشار أخبار تفيد نقلها للمستشفى.

وعلقت قائلة: "كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الاكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد (أم عثمان)، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة.. فقط تعرضت لنزيف بالمعدة وليس بالدماغ مثل ما أشيع".

وأضافت: "بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستخرج من العناية المركزة".

من جهتها، نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تطلب فيها الدعاء للسعيد.

Advertisements

وكتبت أصالة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي، لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

كانت السعيد دأبت على مهاجمة أصالة، وقالت في فيديو سابق إنها لا تحبها، كما وجهت هجومًا قاسيًا ضدها بعد طلبها الجنسية المصري.

وطرحت السعيد وقتها سؤالاً للخبراء في قانون الجنسية البحرينية حول مشروعية السماح للمطربة أصالة بأن تحمل 3 جنسيات مختلفة وهي (السورية والفلسطينية والبحرينية)، على هامش اعتراف المطربة بجنسياتها الثلاث.