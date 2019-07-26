أروى تنعي فاروق الفيشاوي بالدموع: “انبهرت من قوتك في مرضك.. وتصالحك مع نفسك”

نعت الفنانة اليمنية أروى، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت أروى في تدوينة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس: «وداعا فاروق الفيشاوي، حزينة جدا على فراقك اليوم، ولن أنسى لقائي معك فقد كنت أصدق من حاورت، وانبهرت من قوتك في مرضك، وتصالحك مع نفسك وكل من حواليك، أسألكم الدعاء له، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وللسيدة سمية الألفي، وكل جمهوره، رحمك الله وتقبلك إن شاء الله في فسيح جناته». وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيعت الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.