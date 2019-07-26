بالصور.. مسار إجباري يشعل المسرح الروماني

جاءت الليلة الرابعة من حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي بالمسرح الروماني لتكمل مشهدا صنعه شباب فريق مسار إجباري الذي أشعل مدرجات المسرح الروماني ونجح في خلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي مع الجمهور البطل الحقيقي في هذا المهرجان والذي احتشد بمختلف فئاته العمرية مرددا كلمات اغاني عبرت عن جيلهم

وقضاياهم.علق الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية علي مشهد الإقبال الجماهيري يوميا بأن توجيهات وزيرة الثقافة بإقامة فعاليات وأنشطة فنية متنوعه تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي الثقافي والفني وتقديم أنشطة تعبر عن الشباب وتحتوي طاقاتهم وأفكارهم من خلال استراتيجية وخريطة ثابتة خلال مهرجانات الصيف التي كانت وراء هذا النجاح.أشاد صابر بسلوك الجماهير في الحفاظ على الآثار مؤكدا دور القوة الناعمة في بناء وتنمية المجتمع وتقويم السلوك، مشيرا الى امتداد حفلات مهرجان الصيف إلى مسرحي أوبرا دمنهور والإسكندرية خلال شهري أغسطس وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر والتى يحيها نخبة من نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي.