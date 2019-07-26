بالفيديو.. "مهموم" لمحمد منير تتجاوز الـ284 ألف مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، حاجز الـ284 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناتة الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". قناتة الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن الأغنية، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. يذكر أن الكينج محمد منير يعمل حاليًا على التحضير لأغاني ألبومه الجديد، والمقرر أن ينتهي منه خلال الفترة المقبلة.

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