فيديو.. ناصيف زيتون يقترب من المليون الثالث بأحدث أغانيه "أنا معك"

حققت أغنية "أنا معك"، للمطرب السوري ناصيف زيتون، 2 مليون و885 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أربعة أيام على طرحها بطريقة الفيديو كليب،

عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات حياة أسبر، ألحان فضل سليمان،

توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

يذكر أن أغنية "أنا معك"، تأتي ضمن ثلاث أغانٍ طرحها ناصيف زيتون من الألبوم الجديد، حيث أصدر أخيرًا أغنية "تكه، وكل يوم بحبك".

