الليلة.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

ومن المقرر أن يقدم "حماقي"

خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها :"كل يوم من ده، أعمل إيه، ناويها، صور، قدام الناس"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أنه كان طرح حماقي مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.