مجدي الهواري عن رحيل فاروق الفيشاوي: النهارده الصبح مش زي اَي صبح

أعرب المخرج مجدي الهواري عن حزنه الشديد على رحيل الفنان القدير فاورق الفيشاوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتب "الهواري"، عبر صفحتة قائلًا: "صباح الخير من روقة في رسالة كانت بترسم على وشي ابتسامة جميلة، قمت النهارده لقيت الصبح مش زي أي صبح!! صبح مفهوش فاروق الفيشاوي". على وشي ابتسامة جميلة، قمت النهارده لقيت الصبح مش زي أي صبح!! صبح مفهوش فاروق الفيشاوي". وتابع: "مفيش حد هيبعتلي رسالة تاني من تليفونه الخاص، ويقولي فين رسالتك الجميلة يا مخرج ويا منتج (بطريقته الجميلة)، وفين الأخبار اللي بتسلك اليوم وتملؤه طاقة إيجابية لما كنت ببعتله أخبار نجاح المسرحية والتعليقات وردود أفعال الناس على دوره جلوستر في كينج لير أو شهاب في الشارع اللي ورانا.. مفيش كده خلاص!! مفيش كلام تاني!! مفيش فاروق الفيشاوي تاني". الجميلة يا مخرج ويا منتج (بطريقته الجميلة)، وفين الأخبار اللي بتسلك اليوم وتملؤه طاقة إيجابية لما كنت ببعتله أخبار نجاح المسرحية والتعليقات وردود أفعال الناس على دوره جلوستر في كينج لير أو شهاب في الشارع اللي ورانا.. مفيش كده خلاص!! مفيش كلام تاني!! مفيش فاروق الفيشاوي تاني".

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