بالصور.. "واه يا بوى" يُعيد التراث الصعيدى فى أول حفلاتهم بالساقية

قدم فريق "واه يا بوى"، على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، حفل فيوجن صعيدى بشكل مختلف ومبهج، وذلك مساء أمس، الخميس.

"يا ليل يا أبو الليالى" كانت أول أغانى الحفل، بعدها أمتعنا الفريق بباقة متنوعة من الأغانى منها "السيرة"، و"يا نعناع" و"يا منقرش الطواقى" و"اتفرج على الحلاوة" و"أنا

نفسى أفرح"، وخلال الحفل صعد الفنان محمد عبد الحى على مسرح الحكمة ليُشارك الفريق حفلهم الأول، حيث قدم ميدلى صعيدى تضمن ثلاث أغانى "البت بيضا والفراولة وعلى النسب يا غالى".

الجدير بالذكر أن واه يا بوى باند قد

تأسس على يد الدكتور محمد عبد القادر والتى ترجع جذور عائلته لصعيد مصر والمُلحن وعازف الجيتار شريف الدوينى وهو من مواليد محافظة سوهاج وإياد بهاء وهو أحد نجوم برنامج المواهب الشهير The voice، وهو أيضًا من مواليد محافظة سوهاج، والهدف من تقديمهم لهذا المشروع الفنى هو إعادة إحياء التراث الصعيدى وتقديمه بشكل مختلف ممزوج بموسيقى الروك واللاتين والريجى والبلوز والجاز والموسيقى الشرقية.

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